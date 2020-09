ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Fedex auf 'Buy' - Ziel 280 Dollar

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Fedex von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 130 auf 280 US-Dollar angehoben. Eine Margenerholung sowie stärkere Konzentration der Kapazitäten auf den Onlinehandel böten dem US-Konzern Gewinn- und Cashflow-Chancen, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2020 / 15:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben