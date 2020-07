ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Freenet auf 'Buy' und Ziel auf 18 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Freenet von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16,50 auf 18,00 Euro angehoben. Die Aktie des Mobilfunkanbieters sei mit einem Abschlag von 50 Prozent zum Sektordurchschnitt viel zu billig, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn die Kapitalrendite (ROIC) liege 30 Prozent über der Branchenmitte. Er rechnet damit, dass Freenet im weiteren Jahresverlauf eine positive Ergebnisdynamik aufweisen wird./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2020 / 17:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX