ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Morgan Stanley auf 'Buy' - Ziel 91 Dollar

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Morgan Stanley von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 67 auf 91 US-Dollar angehoben. Die Erträge der US-Banken seien auf hohem Niveau noch einmal enorm gestiegen, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf Europa lasse dies vor allem für Barclays und die UBS positive Rückschlüsse zu. Die Papiere von Morgan Stanley findet der Experte zunehmend attraktiv. Das Investmentbanking habe den Marktanteil über Jahre ausgeweitet, gleichzeitig steige der Ergebnisanteil aus der Vermögensverwaltung./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2021 / 16:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

