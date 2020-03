ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Rational auf 'Buy' - Ziel gesenkt auf 655 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Rational nach dem starken Kursrückgang in den vergangenen Tagen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 680 auf 655 Euro gesenkt. Der ernüchternde Ausblick des Großküchenausstatters sei nun eingepreist, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2020 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX