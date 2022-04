ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Sartorius auf 'Buy' - Ziel runter auf 490 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Sartorius im Zuge eines Analystenwechsels von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 542 auf 490 Euro gesenkt. Die Aktie des Laborausrüsters sei unverhältnismäßig stark vom jüngsten Wertverlust des Life-Science-Sektors betroffen, begründete der neu zuständige Analyst Odysseas Manesiotis sein geändertes Anlagevotum in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sartorius sei mit einem unangemessen hohen Maß an Unsicherheit behaftet, da derzeit nicht absehbar sei, wie sich der jüngste Rückenwind durch Covid-Impfstoffe und das Bestellverhalten der Kunden entwickeln werde./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2022 / 16:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX