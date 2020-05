ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Varta auf 'Mid Cap Top Picks'-Liste - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Varta-Aktie in ihre 'Mid Cap Top Picks'-Liste aufgenommen. Die Einstufung wurde auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Batteriehersteller habe langfristig gute Entwicklungschancen, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Befürchtungen eines Wettbewerbsdrucks bei Mikrobatterien seien überzogen, eine Anhebung der Unternehmensziele sei durchaus möglich. Die Liste umfasst jene mittelgroßen Unternehmen, auf die Anleger nach einer Erholung von der Corona-Krise setzen sollten./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2020 / 12:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

