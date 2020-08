ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Adidas auf 290 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adidas nach Zahlen von 250 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starke Erholung in China und der Online-Handel hätten den Sportartikelhersteller im zweiten Quartal trotz schwieriger Rahmenbedingungen gestützt, schrieb Analyst Graham Renwick in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sein Umsatzausblick für 2020 sei bislang zu konservativ gewesen./mf/jha/

