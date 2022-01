ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Allianz auf 269 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Allianz SE von 254 auf 269 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner empfiehlt die Aktien der großen europäischen Versicherer wegen ihrer Ausschüttungen an die Aktionäre zum Kauf. Im Zeitraum 2022 bis 2023 dürfte die Allianz - konservativ geschätzt - 15 Prozent ihrer Marktkapitalisierung an die Anteilseigner zurückgeben, schrieb der Experte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Rangliste seiner Aktienfavoriten lautet: Allianz vor Axa, Zurich und Generali./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2022 / 17:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

