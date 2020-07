ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Brenntag auf 60 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Brenntag nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal von 50 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In der coronabedingten Krisenzeit habe sich der Chemikalienhändler bemerkenswert robust gezeigt, schrieb Analyst Thomas Burlton in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erträge hätten die Erwartungen deutlich übertroffen und bei der Vorlage der endgültigen Resultate im August dürfte Brenntag auch ein deutliches Wachstum des frei verfügbaren Barmittelzuflusses vermelden./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2020 / 06:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

