ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Deutsche Bank auf 5 Euro - 'Sell'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Halbjahreszahlen von 4,5 auf 5 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Schwungvolle Kapitalmärkte hätten fast allen Investmentbanken im bisherigen Jahresverlauf Ertragssteigerungen ermöglicht, was auch auf das deutsche Finanzinstitut zugetroffen habe, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch das dürfte nur kurzlebig sein, denn das vorgelegte Zahlenwerk impliziere Marktanteilsverluste./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2020 / 18:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

