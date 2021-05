ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Flatexdegiro auf 165 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Flatexdegiro von 130 auf 165 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Flatex sei Europas am schnellsten wachsender Online-Broker, lobte Analyst Christoph Greulich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem zeichne sich das Unternehmen im fragmentierten europäischen Online-Brokerage-Markt durch seine einzigartige paneuropäische Präsenz in 18 Ländern aus./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2021 / 14:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

