ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Hypoport auf 380 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hypoport von 310 auf 380 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Finanzdienstleister wachse mit seinem Finanzierungsmarktplatz Europace schneller als von ihm erwartet, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2020 und 2021./edh/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2020 / 18:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX