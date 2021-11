ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Jenoptik auf 40 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jenoptik nach der Übernahme zweier Töchter des niederländischen Halbleiterausrüsters ASML von 37 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zukäufe seien strategisch sinnvoll und passten dem Technologiekonzern wie angegossen, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit dem Deal erhöhe Jenoptik seine Präsenz in wichtigen Endmärkten./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2021 / 17:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

