ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für LEG Immobilien auf 125 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LEG nach Zukäufen in verschiedenen Regionen von 106 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zukäufe dürften sich aber erst im kommenden Finanzjahr in größerem Ausmaß in den Zahlen der Immobiliengruppe niederschlagen, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die wichtige Kennziffer Funds from Operations (FFO) könne gleichwohl bereits in diesem Jahr von dem Zukauf profitieren./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2020 / 07:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben