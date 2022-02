ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für LVMH auf 840 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LVMH in einem Ausblick auf die europäische Konsumgüterbranche von 775 auf 840 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. LVMH sei am hochwertigsten in der Luxusgüterbranche, schrieb Analyst Graham Renwick in einer am Dienstag vorliegenden Studie, und verwies auf die Größe des Konzerns, dessen erstklassige Unternehmensführung und eine "einzigartige Diversifizierung". Mit Blick auf 2022 verwies er vor allem auf die kurzfristige Geschäftsdynamik von LVMH, die zu den stärksten der von ihm abgedeckten Unternehmen in der Luxusbranche zähle./ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2022 / 18:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT