ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Merck KGaA auf 158 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Merck KGaA von 150 auf 158 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Luisa Hector erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen (EPS) für den Pharma- und Spezialmaterialienkonzern. Der Start der Dax-Firma ins Jahr sei stark gewesen, das Unternehmen profitiere vom anhaltenden Rückenwind durch die Pandemie./tav/ajx

