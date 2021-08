ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Merck KGaA auf 167 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Merck KGaA nach Zahlen für das zweite Quartal von 158 auf 167 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Pharma- und Chemiekonzern entwickle sich glänzend, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Expertin hob ihre Gewinnerwartungen an. Die Blicke richteten sich nun auf den Kapitalmarkttag im September mit Äußerungen zur Strategie. Auf dem aktuell hohen Kursniveau reiche es aber nur für ein "Hold"-Votum./mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2021 / 06:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben