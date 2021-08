ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Symrise auf 125 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Symrise nach Zahlen zum zweiten Quartal von 112 auf 125 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller habe beim Umsatz durch die Bank stark abgeschnitten, schrieb Analyst James Targett in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das zweite Halbjahr erscheine solide. Auf dem aktuellen Niveau sei gleichwohl das Potenzial für deutliche Kurssteigerungen begrenzt./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2021 / 16:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben