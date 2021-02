ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Valeo auf 39 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Valeo nach Zahlen von 37 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bericht des Autozulieferers über das zweite Halbjahr 2020 sei stark ausgefallen und der Ausblick unterstütze ebenfalls seine positive Sicht, schrieb Analyst Romain Gourvil in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor allem die Prognose von Valeo zum freien Barmittelfluss 2021 hob er positiv hervor./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / 07:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

