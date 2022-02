ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Zurich auf 515,90 Franken - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zurich nach Zahlen von 500,40 auf 515,90 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versicherer habe 2021 einen Rekordgewinn erzielt und mit einem detaillierten Ausblick den Aufwärtstrend demonstriert, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht erheblichen Spielraum für Aktienrückkäufe./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2022 / 18:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

