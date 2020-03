ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Zooplus auf 'Buy' - Ziel 136 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Zooplus von "Sell" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 60 auf 136 Euro angehoben. Die rasch steigende Akzeptanz des Onlinehandels biete dem Spezialisten für Heimtierbedarf enorme Chancen, schrieb Analyst James Letten in einer am Montag vorliegenden Studie. Er dürfte nicht nur klassischen Händlern Marktanteile abjagen, sondern sich auch besser gegen Amazon schlagen./ag/zb

