ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Boeing auf 'Sell' - Ziel 150 Dollar

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Boeing von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel auf 150 US-Dollar belassen. Die jüngste Beendigung des Corona-Lockdowns in vielen Ländern und die Wiederaufnahme des Luftverkehrs hätten die Boeing-Aktie innerhalb eines Monats um 30 Prozent steigen lassen, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei hätten sich die Aussichten für die Flugzeugnachfrage keineswegs aufgehellt - im Gegenteil. Insofern preise das Papier des Flugzeugbauers derzeit zu viel Optimismus ein./edh/jha/

