ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Fraport auf 'Hold' - Ziel 59 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Fraport von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 59 Euro belassen. Nach dem guten Lauf in den vergangenen zwölf Monaten seien die Aktien europäischer Flughafenbetreiber nicht mehr so vielversprechend, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Restrukturierungsstory bei Fraport sei eingepreist und das Passagieraufkommen wegen des hohen Anteils an Geschäftsreisenden und des Interkontinentalverkehrs anfällig für die weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2021 / 15:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

