ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Qiagen auf 'Hold' - Ziel hoch auf 39 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Qiagen anlässlich der angekündigten Übernahme durch Thermo Fisher von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 37 auf 39 Euro angehoben. Die geplante Transaktion berge nur wenig Risiken eines Konkurrenzangebots, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Thermo Fisher scheine eine "gute neue Heimat" für das Biotech-Unternehmen zu sein./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2020 / 17:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

