ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Sixt-Stämme auf 'Hold' - Ziel 123 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Sixt nach der Kursrally der letzten Monate von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 123 Euro belassen. Die Aktien des Autovermieters hätten zuletzt stark vom Nachfrageboom in den USA sowie von der Hoffnung auf eine ähnliche Entwicklung in Europa profitiert, schrieb Analyst Benjamin Pfannes-Varrow in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch sei das Unternehmen gut aufgestellt, um aus der Corona-Krise mit Marktanteilsgewinnen hervorzugehen. Allerdings seien die Aktien bereits recht hoch bewertet, weshalb er keine Kaufempfehlung mehr ausspreche./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2021 / 16:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

