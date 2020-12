ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Total SA auf 'Hold' - Ziel hoch auf 41 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Total SA nach zuletzt gutem Lauf von "Buy" auf "Hold" abgestuft, wenngleich das Kursziel von 36 auf 41 Euro angehoben wurde. In einem sich erholenden Geschäftsumfeld hätten andere Branchentitel jetzt mehr Luft nach oben, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er halte den Ölkonzern angesichts niedriger Kosten und attraktiver Wachstumsprojekte aber weiter für gut aufgestellt./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2020 / 17:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

