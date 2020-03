ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Aumann auf 14 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aumann nach vorläufigen Jahreszahlen von 15,50 auf 14,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Umsatz für 2019 sei "in line" ausgefallen, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Erwartungen aber verfehlt./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2020 / 17:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

