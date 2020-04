ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Covestro auf 30 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Covestro von 34 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er gehe davon aus, seine Gewinnschätzungen für den Kunststoffhersteller vorerst zum letzten Mal deutlich gesenkt zu haben, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Noch dürfte die Bewertung des Papiers allerdings nicht allzu viel Enthusiasmus unter Investoren hervorrufen. Der Experte rechnet zudem damit, dass der Konzern seine Dividende in den nächsten Jahren reduzieren wird./kro/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2020 / 05:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

