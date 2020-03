ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für CTS Eventim auf 47 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für CTS Eventim von 63 auf 47 Euro gesenkt aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Geschäft des Konzertveranstalters und Ticketverkäufers sei in besonderem Maße von der Coronavirus-Krise betroffen, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Europaweit würden Veranstaltungen und Zusammenkünfte größerer Menschengruppen untersagt. Der Experte sieht darin allerdings ein temporäres Problem. Mit Blick auf die vollen Kassen sieht er CTS dazu in der Lage, diese schwierige Zeit zu überstehen./kro/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / 17:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

