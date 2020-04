ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Deutsche Börse auf 144 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Börse von 155 auf 144 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Vorerst profitierten Börsenbetreiber von den größeren Schwankungen an den Finanzmärkten im Zuge der Crona-Krise, schrieb Analyst Chris Turner in einer am Montag vorliegenden Studie. Sobald sich die Märkte aber normalisierten, dürfte das Niedrigzinsumfeld die Deutsche Börse belasten. Der Analyst zieht die Aktien der Konkurrenten LSE und Intercontinental Exchange vor./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2020 / 16:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

