ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Henkel auf 79 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel von 86 auf 79 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Pläne des Konsumgüterherstellers für die Kehrtwende seien nicht überzeugend, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2022 / 06:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben