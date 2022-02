ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Puma SE auf 115 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Puma SE in einem Ausblick auf die europäische Konsumgüterbranche von 120 auf 115 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim Sportartikelhersteller Puma hob Analyst Graham Renwick in einer am Dienstag vorliegenden Studie dessen Markendynamik hervor, die mit den überraschend starken Zahlen zum vierten Quartal bestätigt worden sei. Er senkte allerdings wegen vorsichtigerer Margenschätzungen seine Ergebniserwartungen für 2022 und verwies dabei auf Versorgungsunterbrechungen in China./ck/jha/

