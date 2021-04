ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Deliveroo mit 'Hold' - Ziel 310 Pence

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Deliveroo mit "Hold" und einem Kursziel von 310 Pence in die Bewertung aufgenommen. Der Essenslieferdienst verfüge über gute Wachstumsaussichten, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei auf dem aktuellen Niveau leicht unterbewertet, Delivery Hero biete aber die größeren Chancen./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2021 / 16:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben