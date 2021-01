ANALYSE-FLASH: Berenberg startet HeidelbergCement mit 'Buy' - Ziel 75 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat HeidelbergCement mit "Buy" und einem Kursziel von 75 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die aktuellen Marktprognosen und Bewertungsmultiplikatoren der europäischen Baustoffindustrie spiegelten zu viel Optimismus hinsichtlich einer Erholung nach der Coronakrise wider, schrieb Analyst Harry Goad in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er rechnet damit, dass die globalen Bauausgaben im laufenden Jahr unterdurchschnittlich ausfallen werden. Deshalb erwartet der Experte ein Gewinnwachstum des Sektors im Jahr 2021 von lediglich 1 Prozent, verglichen mit der Konsensschätzung von 6 Prozent. HeidelCement hält er aber für den attraktivsten Wert der Branche./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2021 / 17:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben