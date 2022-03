ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Roche auf 'Outperform' - Ziel 430 Franken

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Roche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 430 Franken belassen. Die Aussagekraft für andere Krebsarten, insbesondere das nicht-kleinzellige Lungenkarzinom (NSCLC), sei recht gering, schrieb Analyst Wimal Kapadia am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf einen Studienrückschlag für den Antikörper Tiragolumab./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2022 / 08:23 / UTC