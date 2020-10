ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Zalando auf 'Outperform' - Ziel 94 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie des Online-Modehändlers Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Die Corona-Krise habe den europäischen Einzelhandel erschüttert und die Kaufgewohnheiten der Verbraucher deutlich zugunsten des Onlinehandels verändert, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit dürften sowohl die Branchenunternehmen als auch die Medien und die Anleger den Fokus stärker auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten, den Datenschutz, die Nachhaltigkeit der Lieferketten und die Unternehmensführung richten. Bei Firmen wie Inditex, Hennes & Mauritz (H&M), Zalando und die Primark-Mutter AB Foods habe das Thema Nachhaltigkeit bereits jetzt einen hohen Stellenwert./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2020 / 23:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

