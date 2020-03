ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Easyjet auf 'Outperform' - Ziel gesenkt

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Easyjet von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber von 1450 auf 1300 Pence gesenkt. Der durch die Coronavirus-Krise ausgelöste Ausverkauf biete den Anlegern von Airlines nun den besten Einstiegszeitpunkt in mehr als einer Dekade, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./ajx/ag

