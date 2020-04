ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Linde auf 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Linde von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft. Das Kursziel in US-Dollar stockte Analyst Jonas Oxgaard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von 180 auf 185 auf. Der Industriegasesektor sei gut aufgestellt für eine Corona-bedingte Rezession./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2020 / 01:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

