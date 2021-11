ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Tui auf 'Market-Perform' - Ziel 215 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Tui Pence von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft, das Kursziel aber von 225 auf 215 Pence gesenkt. Das Kursziel in Euro beließ der Analyst Richard Clarke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie unverändert auf 2,50 Euro. Der Reisekonzern könnte ohne weitere Kapitalerhöhung auskommen, glaubt er. Tui habe effektiv zweieinhalb Jahre Zeit, die Bilanz zu reparieren und weitere Aufgaben anzugehen, ohne sich frisches Geld zu besorgen./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2021 / 23:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

