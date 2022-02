ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für BASF auf 110 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 109 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Gunther Zechmann setzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie einen höheren Wert für die Öl- und Gastochter Wintershall Dea an. Ein Börsengang erscheine allerdings zunehmend unwahrscheinlich./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2022 / 00:01 / UTC

