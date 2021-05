ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Bayer auf 73 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Bayer von 70 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dank des Agrargeschäfts hätten die Leverkusener die Erwartungen im ersten Quartal übertroffen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen an und hält die Ziele für diesen Geschäftsbereich für konservativ. Die Anhörung im Glyphosat-Rechtsstreit Mitte Mai werde der nächste Kurstreiber./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2021 / 23:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben