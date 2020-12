ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Bayer auf 74 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Bayer von 73 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Gunther Zechmann rät in einer am Dienstag vorliegenden Chemie-Branchenstudie weiterhin, vor allem auf Aktien von Unternehmen mit gutem Barmittelmanagement zu setzen. Bei den Leverkusenern rechnet er hier ab 2023 mit Besserung./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2020 / 00:00 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX