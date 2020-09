ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Eon auf 12,90 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Eon von 12,50 auf 12,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Bei den Düsseldorfern seien Stromnetze die treibende Kraft und damit erzielten sie eine hohe Ergebnisstabilität, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Studie zur Versorgerbranche. Letzteres habe sich auch in der Corona-Krise gezeigt. Der sinkende Nettoverschuldungsgrad sichere die hohe Dividendenrendite./ag/tih

