ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für RWE auf 47,50 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RWE von 46 auf 47,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zuletzt habe es mit dem Kapitalmarkttag, der Ampel-Koalition und dem Zuschlag für einen Windpark vor der Küste Dänemarks mehrere positive Kurstreiber für den Energiekonzern gegeben, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Portfolio von RWE im Bereich der Erneuerbaren Energien entwickele sich gut. Sie sieht in der derzeitigen Bewertung der Aktie einen guten Einstiegszeitpunkt./tih/eas

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2021 / 00:00 / UTC

