ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Ryanair auf 15 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ryanair von 12,25 auf 15,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mit der Aufhebung Corona-bedingter Restriktionen zeigte sich Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie wieder zuversichtlicher für die Aktien des Billigfliegers. Dieser werde mit einer in guter Verfassung befindlichen Bilanz aus der Krise hervorgehen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2020 / 15:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

