ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Safran auf 125 Euro - 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Safran von 118 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Douglas Harned knüpfte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie über Zulieferer an seine jüngste optimistische Studie zu Flugzeugherstellern und seine darin angehobenen Luftverkehrsschätzungen an. Die Anzeichen würden deutlicher, dass sich die Nachfrage nach zivilen Flugzeugen weiter erholt. Bei Safran stellt er aber das Erreichen der kurzfristigen Ziele in Frage./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2021 / 01:00 / UTC

