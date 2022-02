ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Siemens auf 120 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen und dem Verkauf der Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen mit Valeo von 114 auf 120 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Der Verkauf von solcher Unternehmensteilen sei gut, in diesem Punkt sollte aber noch mehr kommen, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rät Anlegern, die Aktie derzeit zu meiden. Seine Sorge: Die Erwartungen in puncto Portfoliobereinigung könnten zu hoch sein./tih/mis

