ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Intel auf 'Underperform' - Ziel 45 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 55 auf 45 US-Dollar gesenkt. Eigentlich stufe er Aktien nur ungern direkt nach einer Zahlenvorlage um, doch sei die Telefonkonferenz des Chipkonzerns zu den Quartalszahlen die schlimmste gewesen, seit er das Unternehmen beobachte, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die strukturellen Probleme seien deutlich erkennbar geworden. So seien die Zahlen selbst kaum von Interesse, sondern die Verzögerungen bei neuen Chipgeneration mit 7-Nanometer-Technik. Auch wenn Intel sage, man wisse, wo das Problem liege, habe es nicht nach einer baldigen Lösung geklungen./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2020 / 07:54 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2020 / / UTC

