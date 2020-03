ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für BASF auf 46 Euro - 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 55 auf 46 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Europäische Konsumchemiekonzerne hätten im vierten Quartal 2019 starkes Wachstum erzielt, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch 2020 rechnet er mit einer Wachstumsbeschleunigung./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2020 / 23:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

