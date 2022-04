ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Hellofresh auf 32 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Hellofresh vor Zahlen für das erste Quartal von 39 auf 32 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Im ersten und zweiten Quartal dürfte hoher Druck auf die operative Marge des Kochboxen-Lieferanten erkennbar werden, schrieb Analyst William Woods in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So stecke das Unternehmen viel Geld in die Werbung neuer Kunden sowie in neue Produktionseinrichtungen. Gleichzeitig gehe aber wohl die Nachfrage zurück, da die Gastronomie nach dem Ende der Corona-Einschränkungen wieder eröffne./mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2022 / 14:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2022 / 04:00 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX